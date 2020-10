Juve, il jolly Morata mentre Dybala e CR7 scalpitano

l'ANALISI

Doveva sfruttare l'occasione e Alvaro Morata non se l'è fatta scappare. Senza Cristiano Ronaldo e con un Dybala a mezzo servizio, lo spagnolo si è caricato sulle spalle la Juve e con tre gol in tre giorni ha mandato un chiaro segnale a Pirlo. Ecco, l'allenatore della Juve quando rientreranno a pieno regime i due big dovrà trovare una soluzione tattica per farli convivere. Un tridente tutto nuovo, diverso da quello proposto negli anni passati con Higuain più fisico al centro.

Morata è qualcosa di più di un'alternativa e si è presto candidato a essere titolare fisso. Non solo in Champions League dove con la maglia bianconera non sbaglia un colpo, come nella cavalcata del 2015 verso la finale di Berlino. Sono già 9 i gol realizzati in Europa con la Juve, mentre sommando quelli segnati con Real Madrid, Chelsea e Atletico si arriva a 8. Mister Champions, un'arma preziosissima per Pirlo che è stato il primo a volerlo di nuovo a Torino.

Intanto i bianconeri sperano di riavere presto Cristiano Ronaldo, positivo al Covid-19 dal 8 giorni. Nelle prossime ore nuovi tamponi e l'obiettivo è quello di averlo a disposizione il 28 ottobre prossimo per la sfida di Champions League contro il Barcellona di Messi. Sette giorni in cui il portoghese dovrà tornare negativo e poi si dovrà sottoporre a test medici per ottenere l'idoneità al ritorno in campo.

In difesa, invece, è ansia di conoscere le condizioni di Giorgio Chiellini che a Kiev, dopo 18 minuti, è stato costretto a uscire per un fastidio muscolare alla coscia destra. Adesso verrà sottoposto agli accertamenti medici e la speranza è quella che si sia fermato in tempo. Demiral comunque ha offerto garanzie ed è sempre più vicino il rientro di De Ligt, ma la Juve non vuole perdere il suo guerriero.