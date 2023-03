Juve: il ginocchio preoccupa Chiesa, ansia per il consulto in Austria

QUI JUVE

L'attaccante bianconero avverte ancora fastidio: lunedì giornata chiave

© Getty Images Il ginocchio destro preoccupa Federico Chiesa. Gli esami hanno escluso lesioni, ma l'attaccante della Juventus avverte ancora fastidio: per questo motivo volerà in Austria lunedì, come riporta La Gazzetta dello Sport, per un consulto medico da un luminare. L'appuntamento è a Innsbruck alla clinica Hochrum con il professore Chirstian Fink, lo stesso che l'ha operato a gennaio 2022 al legamento crociato sinistro.

Una sorta di calvario per Federico Chiesa che vorrebbe vedere la luce in fondo al tunnel. Dalla gara di andata contro il Friburgo al nuovo stop contro l'Inter: da quando è tornato a disposizione di Allegri, l'attaccante azzurro non è mai stato al 100%. Il tecnico bianconero l'ha centellinato e ha gestito il suo impiego, ma ora è di nuovo fermo ai box. E non c'è una data precisa sul calendario per il suo ritorno. Molto dipenderà dal consulto medico di lunedì e le paure sono tante.