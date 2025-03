Ora o mai più, un solo uomo per la Juve del futuro: Gian Piero Gasperini

Il giorno dopo l'umiliazione rifilata alla Juve, c'è una sola considerazione da fare, per quanto la tempistica possa sembrare un tantino paradossale: l'allenatore su cui la dirigenza bianconera deve puntare per rilanciare un progetto sull'orlo del fallimento è solo e soltanto Gian Piero Gasperini. Ora più che mai e soprattutto ora o mai più. Già tante volte il tecnico dell'Atalanta è stato avvicinato, corteggiato, lusingato, forte del suo Dna juventino, di un passato doc, di una antica militanza mai dimenticata. Eppure nulla si è mai concretizzato: ma a 67 anni compiuti, certificato lo status di grande non solo con il gioco ma anche con i trofei, l'approdo del Gasp sulla panchina juventina non è più procrastinabile. Il suo percorso bergamasco, iniziato nel 2016, sublimato dall'Europa League, è sul rettilineo finale, quello che proprio oggi lo vede sgomitare nella lotta scudetto, traguardo quest'anno quanto mai realistico e possibile.