Juve, missione 4 gennaio per Chiesa e Pogba

RIENTRI BIANCONERI

Piano di lavoro speciale per l'esterno e il centrocampista, che vogliono presentarsi nella miglior condizioni possibile alla ripresa del campionato

Il campionato è appena andato in pausa, ma la testa della Juve è già alla ripresa, a gennaio, quando nelle ultime quattro partite del girone di andata si giocherà le sue chance di rientrare nella lotta (che al momento non c'è, visto il dominio del Napoli) per lo scudetto. Alla Continassa puntano tutto sui rientri. A tempo pieno per Federico Chiesa, che ha già assaggiato il campo in più di una occasione ed è impegnato con la Nazionale, e per la prima volta da quando è tornato in bianconero per Paul Pogba.

Vedi anche juventus Rabiot: "Questo Mondiale può aiutarmi, sono all'ultimo anno alla Juve..." Chiaramente, il più pronto sarà l'ex viola, che comunque vuole presentarsi all'impegno del 4 gennaio contro la Cremonese già in grado di partire da titolare. Per questo tornerà a lavorare prima del 6 dicembre, data fissata per la ripresa degli allenamenti dopo due settimane di sosta, e seguire una tabella personalizzata. Servirà un po' più di pazienza, invece, per il francese. Pogba ha deciso di trascorrere questa mini vacanza negli Usa, ma con al seguito anche un uomo dello staff medico della Juve. L'obiettivo è quello di mettere forza e sicurezza nel ginocchio operato e riuscire a dare il suo contributo alla squadra.

Oltre a loro due, comunque, Allegri spera che dopo il Mondiale anche chi aveva la testa in Qatar sarà libero di dare tutto per la causa bianconera. In particolare Di Maria, Paredes e Vlahovic. Tutti e tre hanno dato segnali importanti e incoraggianti nelle amichevoli pre-Mondiale. Soprattutto il serbo, alle prese con la pubalgia che lo ha tenuto fuori negli ultimi impegni di Serie A. Incrociando le dita, il 2023 dovrebbe consegnare al tecnico toscano una rosa finalmente al gran completo.