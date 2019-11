Juve, Higuain vede l'Atalanta e segna: la Dea la sua vittima preferita

VERSO ATALANTA-JUVE

Saranno anche coincidenze, ma quando sono così toste a sconfinare nella scaramanzia ci si mette davvero un attimo. Prossimo avversario della Juve l'Atalanta che, personalizzando la situazione, può definirsi anche prossimo avversario di Gonzalo Higuain. Otto sfide tra campionato e Coppa Italia e dieci gol, tra l'altro con tre maglie diverse, giusto per non essersi fatto mancare nulla. Sei quelli con il Napoli con serie che comincia alla terza giornata del 2013/14, la sua prima in Italia. Domani Atalanta-Juventus

Sarà la prima di quattro vittorie di squadra a fronte di un solo pareggio su cinque confronti che si chiuderanno con il 3-1 del 16 dicembre del 2015, giorno anche dell'unica doppietta segnata fino ad ora in carriera contro la formazione di Bergamo. Con il passaggio alla Juve le sfide saranno tre, con bilancio personale di altrettanti gol tutti nella stagione 2017/18, a cominciare dal 2-2 dell' andata di campionato, passando dal gol vincente nell'1-0 di Bergamo in Coppa Italia, per finire con firma nel 2-0 nel ritorno di serie A.

Ad ora ultimo gol in maglia bianconera, perché anche in sei mesi di Milan riuscirà a segnare all'Atalanta nel 2-2 di San Siro del 23 Settembre 2018. Insomma, con lui in gol mai una sconfitta e che possa riprovarci anche oggi è più che una sensazione dal momento che a differenza dida oltre un anno Higuain ha lasciato la Nazionale e quindi è più fresco e allenato. Per dare ancora corpo a quelle coincidenze così toste da sconfinare nella scaramanzia.

