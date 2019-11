Juve, Chiellini torna a correre dopo l'infortunio

VERSO IL RECUPERO

"Finalmente si torna in campo!". A distanza di quasi tre mesi dalla lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, Giorgio Chiellini nella giornata di venerdì è tornato a correre in campo per la prima volta dopo l'infortunio rimediato a fine agosto. Una buona notizia per la Juventus e per il capitano bianconero, che spera di recuperare pienamente per il periodo di febbraio/marzo. La Juve sorride, Chiellini torna a correre

Nel video, pubblicato dallo stesso Chiellini, si vede il difensore correre sul campo mentre viene guidato da un preparatore. L'obiettivo del capitano juventino è quello di recuperare in vista dell'ultima parte di stagione, non solo peer la squadra di Sarri ma anche per la Nazionale, visto che a giugno c'è l'Europeo con l'Italia e Mancini non vede l'ora di tornare ad affidargli la difesa.