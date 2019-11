Gasp e Sarri coi cerotti: quanti assenti per Atalanta-Juve

IL BIG MATCH

Atalanta-Juve con i cerotti. Dopo gli impegni delle nazionali, il big match che sabato aprirà la 13.ma giornata di Serie A sarà caratterizzato da tante assenze. Da ambo le parti. Sul fronte bianconero Sarri non ha convocato Ronaldo, Alex Sandro e Rabiot. Tre pezzi da novanta, che il tecnico bianconero conta di rimpiazzare attingendo a mani basse dalle "seconde linee". Più complicata invece la situazione della Dea, alle prese con una vera e propria emergenza in attacco. Con Ilicic e Malinovskyi squalificati, Zapata non convocato e Muriel in dubbio, Gasperini davanti avrà gli uomini contati.

Alla resa dei conti, dunque, più che il gioco al Gewiss Stadium la differenza potrebbe farla la profondità della rosa. Soprattutto quella della Juve, che, nonostante le assenze, contro la Dea potrà comunque contare su una "potenza di fuoco" da top club. Con CR7 ai box, dovrebbe toccare a Higuain e Dybala "tirare la baracca" là davanti. Tutto con Bernardeschi o Ramsey in appoggio e De Sciglio pronto a prendere il posto di Alex Sandro sulla corsia sinistra. Opzioni importanti per Sarri, che a Bergamo dovrà dosare bene le forze anche con Pjanic e Cuadrado chiamando probabilmente in causa Bentancur e Danilo a gara in corso.

Situazione molto diversa da quella di Gasperini, che invece dovrà affrontare la Juve con l'attacco falcidiato dagli infortuni e dal Giudice Sportivo. Con Malinovskyi e Ilicic squalificati, l'Atalanta dovrà fare i conti anche con il forfait di Zapata e i guai fisici di Muriel, ancora in dubbio. Emergenza che riduce drasticamente le alternative per il tecnico nerazzurro, obbligato a utilizzare Gomez e Pasalic sulla trequarti e a considerare valide le opzioni Barrow o Traorè al centro dell'attacco anche dall'inizio. Atalanta-Juve si gioca a cavallo tra il campo e l'infermeria.

RONALDO: "TORNO PRESTO"

"Concentrato sul mio recupero per tornare presto!" è il messaggio che Cristiano Ronaldo ha affidato a Instagram.