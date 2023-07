Juve esclusa dalla Conference: "Decisione storica, farà giurisprudenza"

"La decisione di escludere la Juventus dalla Conference League è storica. Per la violazione del fair play finanziario non è mai stata presa dall'Uefa fino a ora una decisione tanto pesante, se si esclude la sospensione per due anni del Manchester City nel febbraio 2020, cassata cinque mesi dopo dal Tas (Tribunale arbitrale internazionale) e ridotta a una sanzione pecuniaria": ad affermarlo è l'avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo e dal 2014 patrocinante in Cassazione.