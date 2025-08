Intervistato da Tuttosport, Pantaleo Corvino, attuale responsabile tecnico del Lecce, si è soffermato su Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. "Dal suo arrivo ha segnato sempre un gol ogni 2-3 partite, come chiedergli di più?! È difficile trovare un attaccante più prolifico in una fase di ricostruzione simile. Ha ricevuto troppe critiche".