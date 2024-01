Juve, Allegri non perde la calma: "Non possiamo vincere sempre"

Max Allegri non perde la calma dopo l'1-1 della Juve in casa con l'Empoli. "La squadra ha fatto una buona partita, non si è disordinata nemmeno dopo essere rimasta in dieci. Questo è il calcio, non si possono vincere tutte le partite. L'imprevisto dell'espulsione ha complicato la partita", ha detto il tecnico bianconero che sulla lotta scudetto non ha dubbi: "L'Inter è favorita, noi a maggio dobbiamo essere tra le prime quattro".