Claudio Gentile attacca la Juventus: "Guardo le partite e spengo la tv, Conte potrebbe esser l'uomo giusto"

Da vero uomo simbolo della Juventus per diversi anni, Gentile non può accettare un atteggiamento spesso non all'altezza di una delle squadre più titolate d'Europa. E non si tratta semplicemente per la sconfitta patita a Parma dove la formazione piemontese ha faticato a prendere in mano il pallino del gioco. "Da vera Juventus come la intendo io, vedo poco. Probabilmente Yildiz, un bel talento che penso sarebbe piaciuto anche all’Avvocato: ma da solo il turco non può bastare. Il resto mi mette amarezza, come i risultati. Ai miei tempi c’erano grandi personaggi come l’Avvocato Agnelli e Boniperti che fin dal primo giorno ti dicevano: 'ragazzo, qui sei alla Juventus e certe cose non le puoi fare: è un club diverso'. Avevano ragione. La Juventus è unica per la sua mentalità vincente. Quando giocavo io, arrivare secondi era considerata una mezza tragedia, adesso ci si aggrappa al quarto posto… La Juventus deve almeno lottare per lo scudetto e non essere così lontana dalla vetta".