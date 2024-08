Juve, è fatta per Sancho: c'è l'intesa con lo United per l'esterno

JUVE

L'affare sarebbe stato chiuso con la formula del prestito con obbligo di riscatto

© Getty Images Juve scatenata sul mercato. A poche ore dall'arrivo di Koopmeiners e dall'addio di Federico Chiesa, volato in Inghilterra per firmare col Liverpool, i bianconeri piazzano infatti il colpo Jadon Sancho. Stando a The Athletic e RMC Sport, Giuntoli avrebbe raggiunto infatti l'intesa col Manchester United per il trasferimento dell'esterno offensivo. Secondo quanto si apprende, l'affare sarebbe stato perfezionato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Ormai fuori dal progetto dei Red Devils e non convocato nemmeno nella scorsa giornata per la gara contro il Brighton, Sancho è dunque pronto a rimettersi in gioco e a ripartire dalla Serie A per dimostrare tutte le sue qualità e mettersi alle spalle un periodo piuttosto complicato.

Dopo essere rimasto quasi sei mesi senza calcio, l'attaccante inglese è tornato in prestito al Borussia Dortmund contribuendo con le sue prestazioni a portare i tedeschi in finale di Champions e mettendo a referto tre gol e tre assist. Rendimento che ha attirato le attenzioni di diversi club europei, tra cui anche la Juve, abile a lavorare con continuità per raggiungere un accordo con il Manchester United e regalare a Thiago Motta un altro pezzo da novanta per il suo scacchiere.