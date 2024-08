Juventus, è il giorno di Koopmeiners: visite mediche in mattinata

IL COLPO DI MERCATO

Il centrocampista olandese è atteso al J Medical per svolgere le visite di rito, poi la firma sul contratto e l'inizio della nuova avventura in bianconero

È il giorno di Koopmeiners. Dopo una trattativa durata per tutta l'estate, il centrocampista olandese può finalmente sbarcare a Torino per cominciare la nuova esperienza con la maglia della Juventus. Nella giornata di ieri, 27 agosto, è arrivato il via libera da parte dell'Atalanta e questa mattina, attorno alle 11, Koopmeiners si presenterà al J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto e l'inizio dell'avventura in bianconero.

Sarà una mattinata calda, non solo per il clima, al J Medical, dove ad accogliere Koopmeiners dovrebbero esserci anche gli ultras bianconeri, colpiti dalla forte volontà del calciatore di indossare la maglia bianconera. Inoltre, pare che il centrocampista olandese abbia deciso anche il proprio numero di maglia: dovrebbe indossare l'8, raccogliendo così la pesante eredità di Claudio Marchisio. Vedi anche juventus Juventus, primo contatto col Liverpool per Chiesa

LE CIFRE DELL'AFFARE

La Juventus verserà nelle casse dell'Atalanta 52 milioni di euro più sei di bonus. Nel dettaglio, 3 facili legati alla qualificazione della Vecchia Signora alla prossima Champions League come rivela Alfredo Pedullà, 2 in caso di vittoria della Champions e 1 in caso di scudetto. Koopmeiners firmerà un contratto quinquennale a 4,5 milioni netti l'anno.