Juve: dopo Tudor, Pirlo vuole anche Nesta nel suo staff

Due giorni ancora e in casa Juve prenderà il via l'era Pirlo con il raduno della squadra alla Continassa agli ordini del nuovo allenatore. Che intanto sta completando lo staff tecnico che lo accompagnerà nella sua prima volta assoluta in panchina. Oltre a Roberto Baronio, al suo fianco ci sarà l'ex bianconero Igor Tudor, che ha lasciato la guida dell'Hajduk Spalato per andare a coprire il ruolo di assistente tecnico addetto alla difesa. Il via libera per il suo approdo in bianconero, secondo quanto riferiscono i media croati, è costato alla Juve 450 mila euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Pirlo avrebbe poi contattato il suo ex compagno di squadra in Nazionale (con cui ha vinto il Mondiale 2006) e al Milan e attuale tecnico del Frosinone Alessandro Nesta, reduce dalla cocente delusione della finale playoff di Serie B con lo Spezia.