Juve, dodici anni di Agnelli. Il club: "Stiamo pensando a nuove sfide"

Sono passati 12 anni da quel 19 maggio 2010 che ha sancito l'inizio dell'era di Andrea Agnelli alla Juventus. Una ricorrenza speciale anche se arriva dopo una stagione senza trofei: "Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete", si legge sul sito del club bianconero in una nota. Un palmares di tutto rispetto per Agnelli presidente: "Posto che abbiamo occupato per tanti anni, alzando 9 volte la Coppa dello Scudetto, 5 volte la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana".

© Getty Images