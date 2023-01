La Juve di Allegri non convince ma vince: difesa bunker e "filotto"

L'ANALISI

Per i bianconeri ottavo successo di fila senza subire gol e secondo posto in classifica. E a breve dovrebbero rientrare anche Pogba, Vlahovic, Cuadrado, Bremer e Bonucci

© Getty Images La Juve non convince, ma continua a vincere e torna a far paura. Contro l'Udinese gli uomini di Allegri hanno infilato l'ottavo successo consecutivo senza subire gol salendo al secondo posto momentaneo e proseguendo la rincorsa al Napoli. Un "filotto" importante, costruito sulla solidità difensiva, quattordici gol segnati e tanti finali di partita all'arrembaggio. Anche contro l'Udinese, infatti, i bianconeri decidono tutto negli ultimi minuti del match tirando fuori dal cilindro una grande combinazione Paredes-Chiesa-Danilo e conquistando altri tre punti pesantissimi.

Numeri alla mano, al momento la classifica vede la Juve a quota 37 punti. Un bottino raccimolato grazie soprattutto a una difesa bunker. In diciassette uscite, sono ben 12 i clean sheet collezionati da Szczesny e compagni in questa stagione. Soltanto il Cagliari riuscì a fare meglio a questo punto del campionato nel 1966/1967 con 13 gare senza subire gol. Tutto spesso nel segno della filosofia "del corto muso" sempre cara ad Allegri. Con l'1-0 contro l'Udinese sono infatti cinque le vittorie di misura stagionali dei bianconeri. Più di qualsiasi altra squadra in Serie A. Risultati che descrivono alla perfezione l'anima di questa Juve, tosta in difesa e determinata nell'inseguire la vittoria fino all'ultimo secondo disponibile. Spesso a discapito del bel gioco, certo. Ma con un'efficacia che smorza critiche e dubbi sul lavoro di Allegri.

Critiche che a onor del vero dovrebbero anche tenere conto di un inizio di stagione zeppo di infortuni pesanti per i bianconeri. Emergenza che a breve a Vinovo dovrebbe sostanzialmente rientrare con il recupero di gente del calibro di Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Bremer, Bonucci e non solo. Roba da cambiar faccia alla squadra per intenderci e da mettere in allerta alle altre big in lotta per lo scudetto. A partire dal Napoli, prossimo avversario dei bianconeri e vero branco di prova per la rimonta in classifica della banda di Allegri. Un appuntamento che dirà molto sulle ambizioni stagionali della Juve, sulla compattezza del gruppo e sulla resilienza bianconera. La Juve non brilla, ma è tornata a far paura.