Juventus, Allegri: "Un passo alla volta, lavoriamo in silenzio"

QUI JUVENTUS

La squadra bianconera ha vinto l'ottava partita di fila: "Consolidato il quarto posto"

La Juventus di Allegri ha battuto 1-0 l'Udinese raccogliendo, ancora una volta nel finale, l'ottava vittoria di fila in campionato senza subire gol: "Questa vittoria consolida la nostra posizione nelle prime quattro - ha commentato il tecnico bianconero nel dopopartita -, dobbiamo continuare a lavorare in silenzio. Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare, ma siamo cresciuti molto nel secondo tempo e abbiamo creato tanto".

Nella ripresa la Juventus ha provato a sfruttare gli spazi lasciati in difesa dall'Udinese, trovando la giocata giusta con Paredes e Chiesa: "Leo può diventare un giocatore importante per noi perché ha grandi qualità, ma deve giocare un po' meno sul corto - ha continuato Allegri a DAZN -. Di Maria? Ha giocato un'ora a grande livello, ma era reduce da uno stop. Sono contento di come ha giocato così come di tutta la squadra".

Nel prossimo turno la Juventus sarà ospite del Napoli capolista: "Sono loro i favoriti per lo scudetto, ma giocare al Maradona è sempre bello e sarà una bella serata. Noi possiamo alzare ancora l'asticella e farlo vuol dire alzare il livello delle prestazioni".

Federico Chiesa è stato protagonista con un assist: "Non lo sto gestendo, ma è da un anno che è fuori e il rischio di infortuni muscolari è dietro l'angolo. Oggi a destra era chiuso da Udogie, mentre a sinistra ha fatto bene". Con questo successo la Juventus è ancora di più di diritto nel gruppo che lotta per lo scudetto: "Mi fa piacere che le avversarie ci giudichino in questo modo, ma noi dobbiamo fare un passettino per volta e lavorare sodo. Il nostro obiettivo minimo è il quarto posto".