Serie A, Juventus-Udinese 1-0: Danilo decisivo nel finale

JUVENTUS-UDINESE 1-0

Ottava vittoria di fila senza subire gol per la squadra di Allegri che sale al secondo posto

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus ha battuto 1-0 l'Udinese nella 17a giornata di Serie A, conquistando l'ottava vittoria consecutiva in campionato senza subire gol. Anche all'Allianz Stadium la legge dei bianconeri di Allegri si è concretizzata nel finale dopo una partita con poche occasioni da gol da una parte e dall'altra. Silvestri nel primo tempo ha chiuso la porta a Rugani e Kean, poi a quattro minuti dal novantesimo una giocata sull'asse Paredes-Chiesa ha portato al tocco vincente di Danilo per tre punti che valgono il secondo posto.

LA PARTITA

Se non fosse che porta tre punti e ci fosse una classifica in ballo, non farebbe neanche notizia. La Juventus ha vinto ancora in Serie A, segnando nei minuti finali e chiudendo per l'ottava partita di fila senza subire gol. Ventiquattro punti nelle ultime otto gare che hanno riscritto la storia della squadra di Allegri nel campionato italiano passando dalle stalle autunnali alle stelle di questo inizio 2023. In un Allianz Stadium commosso dal ricordo di Gianluca Vialli, i bianconeri salgono al secondo posto senza illuminare, ma senza nemmeno soffrire contro l'Udinese mai realmente in grado di accelerare.

Questa volta la giocata è arrivata qualche minuto prima del recupero a differenza di quanto accaduto a Cremona, ma sempre nel rush finale. A quattro giri d'orologio dal termine e sfruttando una giocata verticale di Paredes per Chiesa, abilissimo e geniale nel controllare un pallone al volo di petto servendolo poi di collo piede a Danilo a pochi passi dalla porta. Un lampo che è valso l'1-0, lo sforzo ai punti minimo che ormai è diventato consuetudine per la squadra di Allegri forte, anzi fortissima di una difesa più che blindata. Nel suo 3-5-1-1 la Juventus ha messo in campo Di Maria e Kean dal primo minuto, lasciando all'argentino fresco campione del mondo il compito di accendere qua e là la trama offensiva senza però trascendere dal compito principale di squadra, ovvero non perdere equilibrio.

Per larghi tratti del match infatti la squadra di Allegri è rimasta compatta nella propria trequarti lasciando il palleggio - sterile e privo di spunti verticali - all'Udinese, per poi provare qualche strappo in velocità con Kostic e Rabiot, ma rendendosi pericolosa sola con Rugani il cui colpo di testa ha esaltato i riflessi di Silvestri. Nella ripresa è stato proprio negli spazi alle spalle della difesa dell'Udinese che la partita si è un po' accesa, prendendo in fallo i friulani ma sprecando occasioni con Kean, Kostic e Milik prima della giocata giusta e vincente nel finale.

LE PAGELLE

Di Maria 6 - A ritmo lento, come tutto il resto della squadra, ma quando prende palla sulla trequarti vede linee di passaggio che a volte anche i compagni faticano a pensare. I tifosi bianconeri si aspettano ancora un'altra versione del Fideo, ma almeno hanno visto qualcosa prima del "solito" dolorino che gli fa terminare anzitempo la partita.

Kostic 5 - Dai suoi piedi tutti si aspettano sempre giocate importanti specialmente dalla trequarti in su. Il serbo, però, è stato spesso impreciso sia nell'esecuzione che nelle scelte, sprecando un paio di situazioni importanti.

Kean 6 - Allegri gli dà una chance dal primo minuto in coppia con Di Maria, ma la sfrutta fino a un certo punto. Movimento costante, ma troppa imprecisione tecnica nel momento di concludere o di scattare, finendo spesso in fuorigioco.

Chiesa 7 - Una giocata, ma fatta come si deve: stoppando il pallone scodellato da Paredes e inventandosi l'assist di collo, contribuisce a sbloccare il match. É tornato Chiesa.

Silvestri 6,5 - Due interventi superlativi nel primo tempo hanno scritto una storia nuova nella sfida. Il primo su Rugani con un riflesso importante, il secondo in uscita bassa su Kean partito in posizione sospetta.

IL TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 1-0

Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7, Rugani 6,5, Alex Sandro 6; McKennie 6, Miretti 5,5 (17' st Chiesa 7), Locatelli 5,5 (17' st Paredes 6,5), Rabiot 6, Kostic 5 (35' st Fagioli sv); Di Maria 6 (21' st Milik 5,5); Kean 6 (35' st Soulé sv). A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Barbieri, Barrenechea, Iling. All.: Allegri 6.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6, Bijol 6, Perez 5,5; Pereyra 5,5, Lovric 6 (24' st Samardzic 6), Walace 5,5 (42' st Nestorovski sv), Makengo 5,5 (21' st Arslan 6), Udogie 5,5 (24' st Ebosse 5,5); Success 5 (24' st Ehizibue 5,5), Beto 5. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Buta, Guessand, Jajalo, Pafundi, Vivaldo. All.: Sottil 5,5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 41' st Danilo

Ammoniti: Locatelli (J); Success, Bijol (U)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Juventus ha vinto otto gare di fila in Serie A senza subire gol per la prima volta da marzo 2018, quando sotto la guida di Allegri arrivò a quota nove.

• La Juventus ha segnato sei reti dopo l’85° minuto in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra.

• Considerando una classifica relativa ai soli secondi tempi, la Juventus sarebbe prima in Serie A con 38 punti.

• Per la quinta volta in questo campionato, la Juventus ha vinto col punteggio di 1-0, più di qualsiasi altra squadra.

• La Juventus ha collezionato 12 clean sheet finora, dopo le prime 17 gare stagionali di Serie A solo una squadra ha fatto meglio nella storia della competizione, il Cagliari nel 1966/67 (13).

• La Juventus ha collezionato 12 clean sheet dopo 17 giornate; in tutto lo scorso campionato furono 13 le gare senza subire gol.

• Danilo ha segnato il suo quarto gol in Serie A, ritrovando una rete nella competizione che gli mancava dal 13 febbraio 2022, sul campo dell'Atalanta.

• L’Udinese non vince in Serie A da nove giornate (6N, 3P), dopo aver raccolto sei successi consecutivi.

• L’Udinese non ha segnato in tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (vs Lazio, Cremonese e stasera), dopo 11 gare esterne di fila in rete.

• Federico Chiesa ha fornito un assist in due delle ultime tre presenze in Serie A, in entrambi i casi in gare casalinghe (vs Lazio e stasera).