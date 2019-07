Juve, De Ligt: "Amo il modo in cui difendono gli italiani"

18/07/2019

Il centrale ha anche parlato alla tv ufficiale dell'Ajax spiegando i motivi che lo hanno spinto ad abbracciare i Campioni d'Italia: "Dovevo fare un passo avanti adesso. Sono sempre stato affascinato e amo il modo in cui difendono gli italiani. Ci sono tanti calciatori che seguo come esempio: Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro, Scirea. E potrei aggiungerne altri. È stata una scelta difficile, avevo diverse opzioni, ma bisogna sempre guardare cosa è meglio. Diversi fattori giocano un ruolo. Per me - ha aggiunto De Ligt - è importante sapere quanto giocherò e quanto il club crede in me. La Juventus ha anche affermato di volermi fortemente. Hanno visto un futuro per me e miglioramenti in determinati aspetti del mio gioco".



E' impossibile dimenticare il recente passato: "Per me è un'emozione lasciare l'Ajax. Ho vissuto momenti bellissimi e bruttissimi. E' stato come andare sulle montagne russe. Nella vita c'è sempre un momento in cui bisogna salutare. Mi mancheranno tutti, ma nessuno sa cosa può riservare il futuro".