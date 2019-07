Juve, De Ligt è ufficiale: 10,5 milioni a Raiola Il difensore fortemente voluto da CR7 è ufficialmente bianconero: "Turn De Ligt on" Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



18/07/2019

Tempo reale

Martedì sera l'arrivo in Italia, le prime foto a Torino e il primo messaggio ai tifosi della Juve. Il giorno dopo il suo vero e proprio ingresso nel mondo bianconero: per Matthijs De Ligt, il nuovo grande colpo di mercato di Paratici prelevato dall'Ajax per una cifra complessiva di 75 milioni (70+5 di bonus), dopo il bagno di folla e i test medici al J-Medical è arrivato il momento della firma. La Juve lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale: contratto quinquennale (12 milioni l'anno bonus compresi) e 10,5 milioni di commissione per Mino Raiola, agente del giocatore.



SPORTMEDIASET

CALCIO

De Ligt abbraccia la Juve De Ligt abbraccia la Juve Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 precedente successiva

L'ANNUNCIO, POI LA PRESENTAZIONE Dopo l'ufficialità, Matthijs De Ligt è pronto a muovere i primi passi da giocatore bianconero. Oggi l'olandese svolgerà il primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri e dopo la presentazione, in programma per domani, partirà insieme al resto della squadra per la tournée in Asia.

VISITE FINITE Grande entuasiasmo dei tifosi all'uscita di Matthijs de Ligt dal J Medical: il difensore ha terminato le visite intorno alle 16.





Che entusiasmo! 😍 pic.twitter.com/2f5mKmC9g8 — JuventusFC (@juventusfc) 17 luglio 2019

RAIOLA: "DE LIGT? MENTALITA' DI NEDVED, PERSONALITA' IBRA" "De Ligt ha la stessa personalità di Ibrahimovic e la mentalità di Nedved". Così Mino Raiola ha descritto il nuovo giocatore della Juve al suo arrivo al J-Medical dove il nuovo centrale di difesa bianconero si prepara a sostenere le visite mediche di rito.



"TRA I GIOVANI E' IL NUMERO 1 E PRESTO..." "La Juventus è il club che fa per lui e per le sue idee. E' ideale per la sua carriera, per un difensore arrivare in Italia è importante. E' una tappa necessaria nella sua carriera, nella sua testa vuole diventare il più forte al mondo". Così ancora Mino Raiola su De Ligt: "Può diventare il numero 1? Tra i giovani lo è già, poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero uno anche ad alto livello. Tuttavia deve lavorare. Può convivere con Bonucci e Chiellini? I grandi campioni convivono sempre bene".

L'ARRIVO DI DE LIGT AL J-MEDICAL 👍 pic.twitter.com/7X3VhNBiwV — JuventusFC (@juventusfc) 17 luglio 2019

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X