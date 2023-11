Juve, Danilo torna ad allenarsi in gruppo e mette il Monza nel mirino

LA BUONA NOTIZIA

Il brasiliano è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto dei compagni per la prima volta da metà ottobre

© Getty Images L'infermeria della Juventus continua a svuotarsi. Dopo il recupero di Alex Sandro, in campo nel finale nel big-match, contro l'Inter, Massimiliano Allegri vede avvicinarsi il rientro di Danilo. Lunedì mattina il difensore brasiliano ha svolto parte dell'allenamento col resto del gruppo e mette dunque nel mirino la sfida di venerdì sera contro il Monza. Danilo è assente da metà ottobre, quando si fece male alla fine del primo tempo nel match tra Brasile e Venezuela, riportando una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Otto partite su otto, giocando tutti i minuti senza mai essere sostituito. Poi il problema muscolare accusato con il Brasile e una prima diagnosi di 15 giorni di stop. Invece è passato un mese e mezzo prima che Danilo potesse finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Cinque le gare saltate (Milan, Verona, Fiorentina, Cagliari e Inter), in cui il brasiliano è stato sostituito degnamente da Gatti e Rugani. Ma il suo rientro è fondamentale per Allegri, che lo considera un titolare inamovibile e con lui vuole blindare ulteriormente una difesa che comunque ha fatto benissimo anche senza di lui.

Vedi anche juventus Juventus, adesso lo scudetto diventa un obiettivo

Venerdì contro il Monza, Danilo potrebbe accomodarsi in panchina per poi giocare uno spezzone in vista della sfida con il Napoli in cui potrebbe riprendersi finalmente la maglia da titolare.

Vedi anche juventus Juventus, lesione al bicipite femorale per Danilo: out almeno 15 giorni