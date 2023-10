Juventus, lesione al bicipite femorale per Danilo: out almeno 15 giorni

VERSO MILAN-JUVENTUS

Il capitano bianconero, sempre in campo finora in campionato, si è infortunato con la nazionale brasiliana

Danilo ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra e la Juventus dovrà fare a meno del difensore per almeno due settimane. Il brasiliano è tornato a Torino dopo il problema al alla coscia sinistra accusato durante Brasile-Venezuela e dopo essersi sottoposto alla risonanza magnetica ha avuto l'amaro responso: Allegri dovrà fare a meno di lui sia contro il Milan che per le partite successive.

Intanto il tecnico bianconero, che finora non ha mai rinunciato al brasiliano neanche per pochi minuti alla fine delle otto partite disputate fin qui in campionato, studia le alternative consapevole che non ha un sostituto naturale nella rosa a livello di personalità ed esperienza. Con Alex Sandro ancora ai box, il probabile titolare a San Siro con Bremer e Gatti sarà Daniele Rugani, ma anche il giovane olandese Dean Huijsen potrebbe avere la sua occasione.

La Juve è la seconda miglior difesa del campionato con 6 gol subiti e già cinque clean sheet, ma senza Danilo perde il suo leader.

Vedi anche juventus Chiesa, zero certezze verso il Milan: il dolore resta, nuove analisi in vista