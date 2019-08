Juve, Danilo: "Alex Sandro e CR7 decisivi nella scelta. Volevo la 7 ma era occupata"

"Alex Sandro è stato molto importante per la mia scelta. C'erano stati già discorsi in passato con la Juve, ma questo è il momento giusto per essere qui". Si è presentato così Danilo, che ha esordito in bianconero a Stoccolma contro l'Atletico. "Ho parlato anche con Cristiano Ronaldo prima di venire qui, gli ho detto che volevo prendere la 7 ma era già occupata . Giocare con lui è una motivazione in più. Sarri? Mi piace molto il suo gioco". Danilo, iniziazione juventina con "Ai se eu te pego"

"Le prime impressioni sono ottime. Per me è stato un benvenuto molto caloroso, mi sono sentito molto bene fin dai primi giorni. Con queste sensazioni voglio dare il meglio in campo - ha proseguito il terzino proveniente dal City - Ho parlato con Alex Sandro più volte, è stato molto importante per me, mi ha dato indicazioni sul club, su come si lavora. Anche Ronaldo è stato importante nella scelta, mi ha detto che si trovava in un club magnifico e mi ha accolto con allegria facendomi sentire a casa. Giocare al fianco uno come lui è uno stimolo a fare meglio. Sarri? Ha uno stile molto particolare, è un allenatore cui piace stare sempre con la palla e comandare il gioco, lo abbiamo visto con il Chelsea e quando abbiamo affrontato il Napoli. Erano squadre sempre complicate da affrontare, è uno stile di gioco che mi piace e a cui sono abituato, penso che non avrò difficoltà ad adattarmi a quello che chiede. So che la fase difensiva in Italia è importante, ma nonostante abbia 28 anni sono aperto a tutto ciò che possono insegnarmi, ho voglia di imparare, evolvermi, apprendere nuove cose",

E ancora: "La componente brasiliana sarà importante, spero con Douglas e gli altri di rendere la Juve un po' piu' brasiliana. La Champions? So cosa significa per

i giocatori, è una competizione che ti dà un brivido speciale. Ma noi dobbiamo affrontare ogni partita e ogni competizione con la stessa serietà. Non ho mai visto un club vincente affrontare le partite in modo diverso, bisogna essere sempre concentrati, questo ci porterà in alto".