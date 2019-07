Juve, Cristiano Ronaldo è tornato dalle vacanze: delirio al J Medical

13/07/2019

"Cristiano is back". La Juve lo annuncia così con l'emoticon degli occhi a cuoricino e il video del suo ingresso al J Medical. È passato più di un anno dal 10 luglio 2018, giorno dell'ufficialità dell'acquisto di Ronaldo e l'emozione è sempre enorme, per il club e per i tifosi, come sempre in delirio per il giocatore più forte della loro squadra e probabilmente del mondo.