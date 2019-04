Juve, Cristiano Ronaldo da record: 11 milioni per una Bugatti?

30/04/2019

Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record. Dopo il gol segnato all'Inter, il numero 600 con squadre di club della sua incredibile carriera, il fenomeno portoghese della Juventus , grande appassionato di super car, avrebbe speso la bellezza di 11 milioni di euro per una fuoriserie da collezione. Secondo quanto riporta Marca, infatti, potrebbe essere proprio l'attaccante bianconero il misterioso acquirente della ' Voiture Noire ', pezzo pregiato della Bugatti prodotto in unico modello.

Stando al quotidiano iberico, il prezzo, il più alto mai pagato per un'automobile, non avrebbe spaventato CR7, che a Torino guadagna oltre 30 milioni l'anno e che nel proprio parco macchine può già contare su altre fuoriserie di grande valore. Nessuna come la Bugatti però, che diventerebbe il Pallone d'Oro della collezione del portoghese: un gioiello da 1500 cavalli che raggiunge i 420 km/h, ma che sarà pronta soltanto tra due anni.