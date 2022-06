Juve, Chiesa torna a correre: il video che fa sperare i tifosi

IL GRAN RITORNO

L'ala bianconera continua il recupero dall'infortunio al crociato del ginocchio sinistro: è tornato a correre alla Continassa

Federico Chiesa non vede l'ora di tornare a macinare campo sulla fascia bianconera. L'esterno offensivo ha sofferto un brutto infortunio lo scorso gennaio contro la Roma, e ha dovuto operarsi al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un video pubblicato sui social dai bianconeri lo riprende nell'atto di correre. Un segnale che il percorso di guarigione sta procedendo a gonfie vele.

Vedi anche juventus Juve, a Londra incontro decisivo per Di Maria: c'è il nodo della durata del contratto

Di certo il cammino per tornare a calcare il verde dell'Allianz Stadium è ancora lungo per Chiesa: dopo essere stato operato in Austria quattro mesi fa, all'azzurro era stata data una prognosi di 7 mesi. Le tempistiche relative al suo rientro tuttavia, sono mere ipotesi. Chiesa potrebbe tornare in campo tra settembre e ottobre, o addirittura prolungare l'attesa fino al 2023.

Di certo il video pubblicato dall'account della Juventus induce all'ottimismo. "Può una semplice corsa emozionare? Sì", recita la descrizione del post bianconero, in cui