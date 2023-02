Juve: Chiesa rientra in gruppo, Miretti migliora

VERSO IL TORINO

L'esterno ha recuperato dal problema muscolare e dovrebbe essere convocato per il derby insieme a Pogba. Migliora Miretti

Ancora buone notizie per Massimiliano Allegri a meno di due giorni dal derby contro il Torino di martedì sera. Dopo Pogba, è toccato a Federico Chiesa, fermato da un problema muscolare, fare rientro in gruppo nell'allenamento domenicale. Sia il francese, sia il ligure, dovrebbero così essere a disposizione del tecnico e rientrare entrambi tra i convocati. Migliorano anche le condizioni di Fabio Miretti, che ha lavorato parzialmente con il resto della squadra e il cui ritorno dopo l'infortunio a una caviglia pare essere più vicino.

Vedi anche juventus Juve: Pogba in gruppo, Chiesa lavora a parte "Meno due alla stracittadina. La Juve continua la preparazione per affrontare al meglio la sfida di martedì sera con il Torino all'Allianz Stadium. Oggi i bianconeri si sono allenati, come ieri, in mattinata, lavorando in particolare su esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e alla costruzione della manovra sotto pressione, per concludere con una partitella. Chiesa ha svolto l'intero lavoro in gruppo e Miretti si è allenato parzialmente", il comunicato del club bianconero.