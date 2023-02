Juve: Pogba in gruppo, Chiesa lavora a parte

JUVENTUS

Per il francese anche partitella. L'esterno comincia con i compagni poi si allena da solo

Via all'operazione derby per la Juventus alla Continassa e arrivano buone notizie per Max Allegri dall'allenamento in vista della sfida di martedì sera allo Stadium. Sia Pogba che Chiesa hanno infatti iniziato la seduta insieme al resto della squadra. L'attaccante si è poi separato dai compagni per lavorare a parte mentre il centrocampista francese ha proseguito in gruppo e giocato anche la partitella. C'è ancora tempo per il recupero di entrambi mentre assente sicuro contro il Torino sarà Locatelli, che è stato fermato un turno dal giudice sportivo.

Pogba era già tornato in gruppo prima della sfida di Europa League contro il Nantes, giocando anche l'intera partitella a ranghi misti con i ragazzi della Next Gen. Contro il Torino potrebbe arrivare per il francese la seconda convocazione stagionale dopo quella per la gara contro il Monza del 29 gennaio e magari anche uno spezzone di partita che cancellerebbe il numero 0 nella casella dei minuti giocati a causa della lesione del menisco esterno del ginocchio destro di fine luglio. Chiesa ha saltato le ultime due trasferte a La Spezia in campionato e Nantes in Coppa a causa di un affaticamento muscolare.