Juve, Chiesa apre la stagione alla Continassa: assenti Allegri e i nazionali

IL PRE-RADUNO

Giornata di visite mediche al J Medical. Vlahovic lavora con un preparatore in vacanza

La stagione della Juventus è iniziata al Juventus Training Center. I giocatori convocati qualche giorno prima dei nazionali e di alcuni big sono quelli reduci (o alle prese) con infortuni. Per il resto della rosa bianconera e il tecnico Massimiliano Allegri il ritiro inizierà domenica 10 luglio. Tra i primi ad arrivare è stato Federico Chiesa, il nuovo numero 7 della Juventus, appena prima di Denis Zakaria. Assente invece Vlahovic che sta proseguendo il lavoro personalizzato con un preparatore in vacanza.

Qualche tifoso presente alla Continassa e i giocatori sottoposti alle visite mediche per valutare le condizioni fisiche. C'è stato del movimento allo Juventus Training Center, anche se le prime mosse per la nuova stagione - quella del rilancio - saranno fatte da domenica con i big e, chissà, con qualche volto nuovo importante.

Il primo ad arrivare al centro sportivo è stato il giovane Fagioli, in attesa di capire se sarà confermato o verrà girato in prestito a qualche squadra di Serie A. Poi Chiesa, Zakaria e tutti gli acciaccati tra cui Kean, De Sciglio e Arthur. I giocatori sono passati dal J Medical per le visite di rito di inizio stagione.