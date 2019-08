Juve, Chiellini si fa male: rottura del crociato destro

LA TEGOLA

Gravissimo infortunio per Giorgio Chiellini. Lo ha annunciato la Juventus con il seguente comunicato: "Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni". Probabile stop di 6-7 mesi.

Chiellini aveva iniziato alla grande il campionato segnando il gol partita al Tardini contro il Parma e confermandosi un leader, non solo per la fascia di capitano al braccio. La Juve perde così un giocatore fondamentale e adesso Sarri sarà "costretto" ad accelerare i tempi dell'inserimento di Matthijs de Ligt. In chiave mercato, invece, di sicuro Demiral e Rugani non saranno più oggetto di trattative: i due resteranno le prime alternative ai titolari.