Juve, Chiellini conferma Tudor: "Dette e scritte cose non vere, vogliamo continuare insieme"

Poco prima del fischio di inizio della partita col Real Madrid, Giorgio Chiellini ha confermato Igor Tudor e allontanato le voci relativi a una certa tensione tra il club bianconero e il tecnico. "Si può dire che in questi giorni sono state scritte e dette cose non vere perché Igor è l'allenatore della Juventus e da parte nostra non c'è altra volontà che continuare con lui - ha spiegato il Director of Football Strategy -. E' stato scritto di presunti rapporti non buoni, ma la verità è che c'è un confronto come in tutti i club e come in tutte le famiglie, a volte si è d'accordo, a volte no, ma poi si va avanti insieme".