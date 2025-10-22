Juve, Chiellini conferma Tudor: "Dette e scritte cose non vere, vogliamo continuare insieme"

"C'è un confronto come in tutti i club e come in tutte le famiglie, a volte si è d'accordo, a volte no, ma poi si va avanti. Siamo lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori"
Poco prima del fischio di inizio della partita col Real Madrid, Giorgio Chiellini ha confermato Igor Tudor e allontanato le voci relativi a una certa tensione tra il club bianconero e il tecnico. "Si può dire che in questi giorni sono state scritte e dette cose non vere perché Igor è l'allenatore della Juventus e da parte nostra non c'è altra volontà che continuare con lui - ha spiegato il Director of Football Strategy -. E' stato scritto di presunti rapporti non buoni, ma la verità è che c'è un confronto come in tutti i club e come in tutte le famiglie, a volte si è d'accordo, a volte no, ma poi si va avanti insieme".
"Certo, il calendario è stato tosto e potevamo fare qualche punto in più. Ora c'è questa grande partita che esula dalle dinamiche del campionato, poi ci ributteremo sulla Serie A in un ambiente diverso per colmare il gap - ha aggiunto -. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori".
Poi qualche battuta sulle scelte del mister. "Ovviamente l'allenatore è libero di fare le sue scelte, noi da parte nostra non abbiamo mai parlato di valorizzare o meno un giocatore per questioni contrattuali o no. Tudor ha la massima libertà e il nostro massimo sostegno. Lui sceglie la squadra e speriamo stasera sia quella giusta - ha concluso Chiellini -. Ma l'importante è soprattutto l'atteggiamento, perché questo gruppo ha bisogno di costruire certezze e basi solide. I risultati saranno una naturale conseguenza".