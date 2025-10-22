Logo SportMediaset

Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVE

Juve, Chiellini conferma Tudor: "Dette e scritte cose non vere, vogliamo continuare insieme"

"C'è un confronto come in tutti i club e come in tutte le famiglie, a volte si è d'accordo, a volte no, ma poi si va avanti. Siamo lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori"

22 Ott 2025 - 20:53

Poco prima del fischio di inizio della partita col Real Madrid, Giorgio Chiellini ha confermato Igor Tudor e allontanato le voci relativi a una certa tensione tra il club bianconero e il tecnico. "Si può dire che in questi giorni sono state scritte e dette cose non vere perché Igor è l'allenatore della Juventus e da parte nostra non c'è altra volontà che continuare con lui - ha spiegato il Director of Football Strategy -. E' stato scritto di presunti rapporti non buoni, ma la verità è che c'è un confronto come in tutti i club e come in tutte le famiglie, a volte si è d'accordo, a volte no, ma poi si va avanti insieme". 

Igor Tudor

Tudor: "Crisi Juve? Calendario pazzo, saremmo primi con un altro sorteggio"

"Certo, il calendario è stato tosto e potevamo fare qualche punto in più. Ora c'è questa grande partita che esula dalle dinamiche del campionato, poi ci ributteremo sulla Serie A in un ambiente diverso per colmare il gap - ha aggiunto -. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori".

Poi qualche battuta sulle scelte del mister. "Ovviamente l'allenatore è libero di fare le sue scelte, noi da parte nostra non abbiamo mai parlato di valorizzare o meno un giocatore per questioni contrattuali o no. Tudor ha la massima libertà e il nostro massimo sostegno. Lui sceglie la squadra e speriamo stasera sia quella giusta - ha concluso Chiellini -. Ma l'importante è soprattutto l'atteggiamento, perché questo gruppo ha bisogno di costruire certezze e basi solide. I risultati saranno una naturale conseguenza".

juve
chiellini

