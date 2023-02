Juve, Calvo: "Il -15 ci ha scombussolato, ora ricorso entro i termini previsti"

© Ansa

"Il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni? La scadenza è la prossima settimana. Lo presenteremo quindi nei primi giorni della prossima settimana, entro i termini previsti". Così Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, prima del ritorno dei playoff di Europa League contro il Nantes, sulle mosse del club per cancellare la penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta dalla Corte d’appello federale per il caso plusvalenze. "L'impatto (della penalizzazione) all'inizio c'è stato, ci ha un attimo scombussolato, confuso. Ma adesso la squadra è concentrata sul campo e sul risultato - ha proseguito il dirigente bianconero - C'è un doppio binario, la società gestisce le cose fuori dal campo, la squadra è concentrata sul campo".