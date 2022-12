Juve, Bonucci indica la via: "Restare uniti e guardare avanti"

© instagram

Leonardo Bonucci indica la via per affrontare sul campo la bufera giudiziaria che ha travolto la Juve. "Quando tutto quello che ti circonda genera caos, l'unica cosa che devi fare è restare unito e guardare avanti", scrive il difensore bianconero sul suo profilo Instagram a corredo di una foto della cena di squadra prima delle festività natalizie. "E, anche se qualcuno manca, la Squadra è sempre Squadra - prosegue Bonucci -. Anche chi è lontano, è qui con Noi. Fino alla fine". Un appello a restare uniti per affrontare le difficoltà aggrappandosi alla forza del gruppo in vista della ripresa del campionato dopo la lunga pausa per i Mondiali.