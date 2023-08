Juve, Bonucci: "Amore e affetto possono arrivare oltre a situazioni imposte"

© ipp

Dopo l'amichevole in famiglia della Juve contro la formazione Next Gen, Leonardo Bonucci ha affidato al suo profilo Instagram le sue sensazioni dopo la calda accoglienza dei tifosi allo Stadium nonostante la decisione della società di metterlo sul mercato. "9.8.23, Allianz Stadium. Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile - ha spiegato il difensore ormai fuori dai progetti del club bianconero -. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l'amore e l'affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte". "Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!", ha aggiunto.