Juve, torna l'ipotesi Ajax per Bonucci: previsti nuovi contatti

Il suo desiderio sarebbe quello di rimanere alla Juventus, ma il futuro di Leonardo Bonucci è ancora tutto da scrivere. Ma difficilmente sarà ancora a Torino. L'ormai ex capitano è rimasto alla Continassa mentre la squadra era impegnata, con ottimi risultati, nella tournée in Usa. Giuntoli e Allegri gli hanno detto chiaramente che non c'è più spazio per lui e che si deve trovare un'altra sistemazione. Non in Arabia, non in Mls, ma neppure in Serie B visto che il suo obiettivo è quello di giocare gli Europei con l'Italia. Il suo agente Alessandro Lucci sta cercando un club importante che possa garantirgli spazio e visibilità. In Serie A, ma anche nel Vecchio Continente.