Serie A: sabato il via con Sassuolo-Napoli

Ultima domenica di "riposo" per la serie A che la prossima settimana ripartirà come tutti i campionati europei. Ad aprire il campionato il Napoli campione d'Italia in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questo il programma completo della prima giornata:
sabato 23 agosto
ore 18.30 Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli
ore 20.45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna
domenica 24 agosto
ore 18.30 Cagliari-Fiorentina
ore 20.45 Atalanta-Pisa e Juventus-Parma,
lunedì 25 agosto
ore 18.30 Udinese-Verona
ore 20.45 Inter-Torino
