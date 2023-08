Amichevoli, la Juve travolge 8-0 la Next Gen: doppietta per Vlahovic e tripletta di Kaio Jorge

ALLO STADIUM

Il serbo in gol su rigore e punizione, poi lo show del brasiliano nella ripresa. A segno anche Kean, Milik e Huijsen

© ipp Ottima sgambata in amichevole per la Juventus di Massimiliano Allegri, che tra le mura dell’Allianz Stadium travolge la Juve Next Gen per 8-0. I grandi protagonisti di giornata sono Dusan Vlahovic e Kaio Jorge. Il serbo apre le marcature con una doppietta (su rigore e su punizione), mentre il brasiliano sigla una bellissima tripletta nel secondo tempo (dopo un anno di calvario). A segno anche Kean, Milik e il giovane Huijsen.

LA PARTITA

Grande spettacolo nell’amichevole di famiglia tra Juventus A e Juventus B (Under 23). La squadra di Allegri travolge la formazione Next Gen per 8-0, con Vlahovic e Kaio Jorge protagonisti. La differenza tra le due bianconere è abbastanza evidente, nonostante alla formazione B non manchi il coraggio. Al 16’ la squadra di Allegri stappa l’incontro, con il rigore preciso trasformato da Dusan Vlahovic. Il serbo, apparso in buona condizione, trova anche il raddoppio al 32’, con una punizione dal limite deviata da Muharemovic che beffa Garofani. Sei minuti più tardi anche Moise Kean si iscrive al tabellino, con un destro preciso che vale il 3-0. Nella ripresa spazio anche per Kaio Jorge: il brasiliano (dopo il lunghissimo calvario) entra e sigla il poker in avvio di secondo tempo. La gioia del numero 21 non finisce qui, perché riesce a siglare anche il secondo e il terzo gol personale, trovando una bella tripletta. A gonfiare la rete della formazione Under 23 ci pensano anche Milik e il giovane Huijsen, che chiude le marcature per l’8-0 finale.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

SECONDO TEMPO

45' st - FINISCE IL MATCH, 8-0 JUVENTUS! Niente recupero anche nel secondo tempo, con gli uomini di Allegri che chiudono la sfida senza subire gol. Nel finale si sporca i guanti anche Pinsoglio, protagonista di una parata super. Ma a prendersi la scena sono Kaio Jorge, autore di una tripletta, e Milik che con le sue giocate nella ripresa ha acceso la Juve.

38' st - GIOIA ANCHE PER HUIJSEN! Daffara respinge la punizione di Berrenechea, ma Huijsen da vicino ribadisce di testa per le rete dell'8-0

33' st - KAIO JORGE NON PERDONA! Il brasiliano non sbaglia per due volte di fila, col filtrante di Milik ghiotto per il 21 bianconero che di destro incrocia per il 7-0 e la tripletta personale. Ovazione dello Stadium per lui

30' st - OCCASIONE KAIO JORGE! Palla per il 7-0 e per la tripletta personale per Kaio Jorge che si lascia ingolosire dall'uno contro uno con Daffara con un cucchiaio che termina di poco al lato

27' st - ARRIVA IL 6-0 CON MILIK! Il polacco batte Daffara dopo un rimpallo fortunoso su caduta di Yildiz

24' st - ANCORA KAIO JORGE! Altra bella giocata del brasiliano che cala il pokerissimo. Il 21 parte della sinistra, rientra sul destro e spiazza ancora una volta Daffara con un tiro prelibato per il 5-0

18' st - Urla Allegri a bordo campo, nel tentativo di smuovere i suoi in attacco. I bianconeri ci provano, ma la difesa della Next Gen è attenta. Intanto esce Nicolussi Caviglia, entra Mulazzi.

16' st - Crampi per Nicolussi Caviglia, unico reduce della formazione titolare

11' st - Altro cambio nella Juventus: fuori Kean, dentro Milik

5' st - CAPOLAVORO KAIO JORGE! Rete del 4-0 per la Juventus con un gioiello creato tra Kean e Kaio Jorge: il 18 bianconero fa lo scavetto d'esterno, il brasiliano al volo di destro sforbicia e batte Daffara (entrato al posto di Garofani)

1' st - VIA ALLA RIPRESA! Primo pallone per la Next Gen. Tanti cambi all'intervallo da una parte e dall'altra. Per la Juventus: dentro Huijsen, Yildiz, Gatti e Iling-Jr, fuori De Winter, Cambiaso, Miretti e Alex Sandro

PRIMO TEMPO

45' - FINE PRIMO TEMPO! Niente recupero all'Allianz Stadium, si va al riposo sul 3-0 per gli uomini di Allegri

39' - Fine dell'incubo per Kaio Jorge: il brasiliano rivede il campo, entra al posto di Vlahovic. Non giocava da febbraio 2022

38' - KEAN SUBITO IN GOL! Entra e fa subito gol Moise Kean che sfrutta il lancio lungo dalla difesa per fuggire palla al piede e spiazzare sul primo palo Garofani per il 3-0

33' - Primi cambi in casa Juventus: dentro Kean, Rugani, Berrenechea e Soulé, fuori Chiesa, Weah, Locatelli e Bremer

32' - DOPPIETTA DI VLAHOVIC! Punizione del serbo dal limite dall'area di rigore, il suo sinistro potente è deviato da Muharemovic e si deposita in rete per il 2-0

23' - Juve Next Gen che prova a farsi vedere davanti, con Perotti, Maressa e Nonge che provano a costruire sulla sinistra, ma con la difesa bianconera attenta

16' - GOL VLAHOVIC! A sbloccare il match è la rete su rigore dell'attaccante serbo che realizza dagli undici metri spiazzando Garofani. A procurarsi il rigore Nicolussi Caviglia

15' - Incrocio per Miretti! Grande giocata di Miretti che scarica un potente destro verso la porta di Garofani, ma l'incrocio dice di no al centrocampista.

9' - Garofani reattivo! Alex Sandro scarica per Miretti dopo aver anticipato Perotti, bordata di destro del centrocampista col portiere della Next Gen che devia in angolo. Sugli sviluppi gli uomini di Brambilla allontanano

5' - Prima occasione del match nei piedi di Nicolussi Caviglia che di sinistro spara alto in curva, ma giocata invitante che arriva dopo lo scambio tra Weah e Miretti

3' - Uomini di Allegri che palleggiano a metà campo e attendono di trovare spazi, con Weah lanciato in avanti e Garofani chiamato a uscire per anticipare l'americano. Il 22 è tra i giocatori più cercati in questo avvio di gara

1' - INIZIA IL MATCH! Primo pallone giocato dalla Juventus con Vlahovic che scambia con Locatelli, prime manovre bianconere

LE FORMAZIONI

JUVENTUS A (3-5-2): Pinsoglio; Bremer, De Winter, Alex Sandro; Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic

NEXT GEN (3-5-2): Garofani; Savona, Poli, Muharemovic; Perotti, Maressa, Nonge, Hasa, Turicchia; Mbangula, Cerri