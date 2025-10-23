Juve, battaglia e rimpianti: Vlahovic e Openda steccano, Tudor oggi sarebbe fuori dalla Champions

Dopo la pesante sconfitta col Como in campionato, la Juve perde anche col Real in Champions e mastica amaro. Al Bernabeu alla squadra di Tudor non basta oltre un'ora di battaglia per arginare la potenza di fuoco della corazzata di Xabi Alonso e torna da Madrid sì a testa alta, ma anche con qualche rimpianto e ancora tanto lavoro da fare sul piano del gioco, dei meccanismi e della qualità. Nonostante un dominio incontrastato del possesso da parte delle Merengues, almeno tre grandi parate di Di Gregorio e un salvataggio di Gatti sulla linea, a Madrid in diversi momenti della gara i bianconeri non sono riusciti a concretizzare alcune occasioni importanti per andare a segno e alla fine hanno dovuto inchinarsi al maggior tasso tecnico del Real, implacabile invece sottoporta col tandem Vinicius-Bellingham.