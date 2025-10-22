Le pagelle di Real Madrid-Juve: Di Gregorio para il parabile e anche di più. Vlahovic, un solo lampo

Brahim Diaz 6 - Il giocatore che abbiamo imparato a conoscere con la maglia del Milan è abbastanza facile da distinguere, perché più o meno fa le stesse cose di allora, si muove freneticamente sulla destra, cerca di inventare qualcosa, converge quando riesce. Nel Real gli riesce tutto un po' più facile perché può permettersi qualche errore.