Juve, anche Nedved conferma Allegri: "Resterà con noi"

03/05/2019

"Allegri ha un contratto e quindi deve continuare con noi", parola di Pavel Nedved. Prima del derby con il Torino, il vicepresidente della Juventus ha praticamente confermato il tecnico bianconero sulla panchina anche per la prossima stagione: "L'incontro con Agnelli? Vedo entrambi molto sereni. Non c'è niente da sistemare, è tutto a posto. Quando sarà il momento si incontreranno".

Allegri sembra così destinato a restare a Torino anche per la prossima stagione: dopo la conferma di Agnelli è arrivata anche quella di Nedved. L'incontro tra società e tecnico servirà per programmare il futuro, ancora insieme, a meno di clamorosi colpi di scena.