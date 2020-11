Juve, altra tegola a centrocampo: Rabiot ko con la Nazionale

JUVE

Brutta notizia per la Juve dal ritiro della nazionale francese. Secondo quanto riporta L'Equipe, Adrien Rabiot ha avuto un problema muscolare in allenamento che non gli permetterà di scendere in campo questa sera nel match amichevole contro la Finlandia. Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, ma nelle prossime ore la situazione verrà valutata più attentamente e lo staff deciderà se far rientrare il calciatore a Torino. ipp

Dopo Ramsey, Rabiot. In casa Juve altra tegola a centrocampo. Per ora non è stata ancora definita la gravità del guaio muscolare di Rabiot, ma di sicuro il mediano non scenderà in campo nel prossimo impegno della nazionale francese. Una situazione da monitorare con grande attenzione non solo dalla rappresentativa transalpina, ma anche da Pirlo, che dopo la sosta potrebbe dunque dover fare a meno di due pedine imporanti.