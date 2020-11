Juve, altro stop per Ramsey: starà fuori almeno 20 giorni

JUVENTUS

L'infortunio muscolare alla coscia destra, rimediato nella sfida di Champions League contro il Ferencvaros, costerà ad Aaron Ramsey almeno 20 giorni di stop, così come comunicato dalla stessa Juventus. Per il centrocampista si tratta già del secondo ko stagionale, dopo quello patito alcune settimane fa con la nazionale gallese.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Ramsey quasi sicuramente per le sfide di campionato contro Lazio e Cagliari, ma anche per il ritorno di Champions contro il Ferencvaros. C'è qualche possibilità di vederlo in campo nella trasferta di Benevento del 28 novembre, anche se al momento la strada appare in salita. All'interno della nota ufficiale in cui ha comunicato l'infortunio, la Juve ha specificato che tra 10 giorni le condizioni del giocatore verranno nuovamente valutate dallo staff medico.

Il comunicato della Juventus: "In mattinata Aaron Ramsey è stato sottoposto a esami presso il J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato".