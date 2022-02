Juve: Allegri recupera Bonucci, dubbi Dybala e McKennie

QUI JUVE

L'americano è rimasto bloccato a New York e potrebbe unirsi al resto del gruppo solo in extremis, l'argentino si gioca con Morata un posto al fianco di Vlahovic

Continua la marcia d'avvicinamento della Juventus all'appuntamento di domenica sera, quando allo Stadium arriverà il Verona di Tudor. Venerdì mattina alla Continassa seduta di scarico con esercitazioni per lo sviluppo della manovra e a seguire lavori di tecnica specifica con gruppi suddivisi per ruolo. Max Allegri può sorridere, perché Leonardo Bonucci ha svolto l'intera seduta in gruppo e sarà regolarmente a disposizione, anche se dovrebbe accomodarsi in panchina, considerando che è fermo dal 21 dicembre. In mezzo alla difesa ci saranno de Ligt e Chiellini, mentre qualche dubbio in più per il tecnico riguarda l'attacco. Getty Images

Praticamente scontato il debutto dal 1' del neo acquisto Dusan Vlahovic, saranno da valutare le condizioni di Paulo Dybala, reduce dalla lunga trasferta sudamericana. L'argentino è rientrato giovedì e se non dovesse essere al top della forma Allegri potrebbe scegliere di lasciarlo inizialmente a riposo e optare per un 4-4-2 con Morata e Vlahovic come terminali offensivi. Altrimenti in panchina andrebbe lo spagnolo, con la Joya in appoggio al bomber serbo nel 4-2-3-1.

Un altro punto di domanda riguarda gli esterni: Cuadrado è rientrato soltanto oggi, mentre McKennie, come rivelato da lui stesso in una storia su Instagram, è rimasto bloccato a New York e sembra dunque destinato a riunirsi ai compagni solo all'ultimo. Il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà al colombiano, mentre l'ex Schalke potrebbe essere sostituito da Rabiot, con Arthur e l'altro nuovo acquisto Zakaria a ricoprire i ruoli centrali, vista anche l'assenza per squalifica di Locatelli. Sicuramente out invece Bernardeschi, vittima di un affaticamento muscolare.

Sugli esterni di difesa, infine, spazio a Pellegrini e Danilo, in leggero vantaggio su De Sciglio, che potrebbe dunque tornare titolare a due mesi e mezzo dall'ultima volta (uscì per infortunio dopo 15' di Lazio-Juve dello scorso 20 novembre).