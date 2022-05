Juve, Allegri guarda avanti: "Ora girare pagina e pensare all'anno prossimo"

QUI JUVE

"Il mercato? Sono in sintonia col club, ci penseremo da lunedì. Servirà il giusto mix tra giovani e giocatori esperti"

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, Massimiliano Allegri chiude la stagione al quarto posto a quota 70 punti. Ma lo sguardo del tecnico bianconero è già rivolto al futuro. "Abbiamo concluso degnamente l'annata nonostante il calo psicologico - ha spiegato il tecnico della Juve -. Ora dobbiamo girare pagina e iniziare a pensare all'anno prossimo". "Il mercato? Devo parlare col club, ma c'è unità di intenti - ha aggiunto -. Ci penseremo da lunedì. Abbiamo diversi giocatori in uscita, ma dovremo fare le cose con calma e lucidità". "Serve il giusto mix tra giovani e giocatori esperti per vincere", ha proseguito. Juventus, ultima partita in bianconero per Chiellini









"Dobbiamo sistemare la squadra. Sui giornali ci sono tanti nomi, ma partiamo comunque da una buona base - ha continuato Allegri -. Abbiamo già ragazzi giovani come Vlahovic, Locatelli, De Ligt, Chiesa e Miretti". "I giocatori crescono - ha aggiunto -. Poi all'interno del gruppo squadra va fatto un mix perché con tutti i giovani è difficile vincere". "Un po' di esperienza e malizia aiuta - ha spiegato Max -. Aiuta anche a far crescere i giovani. Chiesa ci è mancato molto quest'anno. Serve molto equilibrio nella costruzione della squadra".

"RIvoluzione in vista? Non serve - ha proseguito Allegri -. Abbiamo fatto una discreta rincorsa giocando per tre mesi con dodici giocatori e ci siamo giocati tutto nella gara con l'Inter". "Dopo quella sconfitta e dopo aver raggiunto il quarto posto con uno sforzo importante nel finale c'è stato un calo psicologico - ha continuato -. Ma questi 70 punti non raccontano la verità su questa squadra". "Per tornare a vicnere dovremo fare di più - ha concluso Max -. Fare più gol e giocare in un altro modo. Ma non va buttato tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Dobbiamo tenere le cose buone e migliorare il resto".