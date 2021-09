Juve, Allegri: "Dovevamo chiuderla prima, ma bene i tre punti in casa"

QUI JUVE

"Abbiamo sbagliato sul calcio d'angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita"

Dopo la vittoria con la Samp, Allegri non è soddisfatto della prova della Juve, ma bada al sodo. "Bisognava fare dei gol prima, chiudere la partita prima, abbiamo avuto l'occasione del 4-1 con Bentancur - ha spiegato il tecnico bianconero -. Ma siamo contenti perché abbiamo fatto la prima vittoria in casa, la seconda di seguito e ora ci prepariamo con tranquillità per la partita col Chelsea". "La fase difensiva la squadra l'ha fatta bene, poi abbiamo sbagliato sul calcio d'angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita", ha aggiunto. Getty Images

Poi qualche considerazione sugli infortuni di Dybala e Morata. "Le sensazioni sono che sicuramente non ci saranno nè col Chelsea nè col Torino - ha spiegato Allegri -. Poi ci sarà la sosta, speriamo di averli dopo la sosta, ma questo fa parte dell'annata. Ora capita a noi, poi magari più avanti capiterà a qualcun altro. Fa parte del gioco, bisogna essere bravi a giocare queste partite anche con dei giocatori assenti come è sempre stato". "Kulusevski oggi ha fatto bene, direi che può giocare lì, può fare anche la mezzala, in una posizione un po' diversa, giocare meno spalle alla porta", ha proseguito parlando degli eventuali sostituti dell'argentino e dello spagnolo.

Nella ripresa, per coprirsi, Allegri è passato alla difesa a tre, ma la Juve ha preso gol ugualmente. "In quel momento ho messo dentro Chiellini e Ramsey - ha spiegato -. Ramsey perché Locatelli e Bentancur erano un po' stanchi e avevo bisogno di un altro palleggiatore a metà campo, poi con la difesa a tre dovevamo dare più pressione, avevamo uno in più dietro a giocare la palla, avevamo più ampiezza con uno dei quinti". "Non abbiamo preso gol perché avevamo la difesa a tre, ma perché abbiamo perso la palla in uscita e siamo tutti scappati e lì poi sono stati molto bravi loro", ha aggiunto.