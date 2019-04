Juve, Allegri conta: "Difficile avere CR7 con l'Ajax"

01/04/2019

"Voglio fare una premessa e questo lo dico perché penso ci debba essere rispetto reciproco sia da parte nostra che vostra. Ho saputo che dopo la partita sabato nessuno si è presentato alla conferenza di Andreazzoli"



Su Cristiano Ronaldo

"Sta lavorando, è difficile averlo contro l'Ajax ma dobbiamo essere fiduciosi. Gli esami? La gamba sta molto meglio. Mancano ancora 9 giorni alla partita, c'è tempo per valutare insieme. Lui sta facendo delle cose che può fare in questo momento, bisogna essere attenti e valutare i pro e i contro".



Sugli infortunati

"Douglas Costa è in buone condizioni. Khedira speriamo di recuperarlo per il Milan. Cuadrado sta lavorando ed è imminente il suo rientro in squadra. Mandzukic ha un po' di febbre ed è in dubbio per Cagliari (poi non convoncato). Dybala lo valuto oggi: ha un problema al polpaccio e se non sta bene è inutile portarlo con noi (poi non convocato). Perin ha preso una botta alla spalla: non sarà convocato e speriamo di recuperarlo per l'Ajax. Spinazzola ha un problema al ginocchio e sarà fuori per 10-15 giorni: aspettiamo gli esami. Barzagli sta lavorando per il finale di stagione".



Sui convocati

"Domani saremo 13 giocatori di movimenti, più tre portieri e tre ragazzi: Nicolussi che ha già esordito e potrebbe giocare uno spezzone di partita, Mavididi e Kastanos".



Sul modulo

"Difesa a tre? Dipende da Cancelo, ma abbiamo anche De Sciglio, Bonucci e Caceres che sono freschi. Pjanic e Matuidi hanno saltato un po' di partite, Bentancur è rientrato bene, Emre Can è in buona condizione. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, quella con il Cagliari è una partita stimolante".



Su Kean

"Ha entusiasmo e per lui il Cagliari è un bel test. Ha 19 anni e ha qualità importanti: speriamo continui a segnare per la Juventus. Ci saranno alti e bassi, come li avuti Bernardeschi. Kean va gestito bene. Dall'esterno è normale, si vede un 19enne che fa gol in Nazionale e con la Juve, è normale possa perdere e qualcuno possa fargli perdere la realtà. Però la realtà è diversa da quello che dicono gli esterni".



Su Emre Can

"Può giocare ancora in difesa? Sì. È fisico, attento e può giocare lì e nello stesso tempo durante la partita può andare a giocare dentro il campo. Sotto quell'aspetto Emre può diventare un giocatore ancora più importante. Ma lui sta migliorando perché ha un'entusiasmo, una voglia, che anche in campo si vede perché trascina i compagni in campo, che sono un esempio importante per i più giovani".



Sulla condizione fisica

"La squadra sta bene, poi giochi contro l'Empoli che gioca bene al calcio, si viene da una settimana di nazionali con gente stanca a livello di energie nervose. La squadra sta bene, però non abbiamo tempo di allenarci, abbiamo una partita ogni tre giorni, quindi ci sarà tempo solo per riposare, con il riposo che è importante quanto il lavoro".