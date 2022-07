Juve, Allegri: "Col Real tocca a Vlahovic, Szczesny è ko. Un piacere veder giocare Di Maria"

Massimiliano Allegri, al canale Twitch della Juventus, ha parlato della sfida contro il Real Madrid che chiude la tournée americana. "Giocherà Perin in porta perché Tech (Szczesny, ndr) ha un problemino all’adduttore - ha spiegato -. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio". Su Di Maria: "Quelli che sanno giocare a calcio come Angel è un piacere vederli, con la palla e senza palla. È diverso e riesce a fare cose diverse da tutti. Ruolo? È talmente bravo a capire lo sviluppo del gioco che dovremo essere bravi noi a innescarlo al meglio".