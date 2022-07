Max vuole sempre Morata, l'alternativa è il duello con il Napoli per Raspadori

MANOVRE BIANCONERE

L'allenatore bianconero è alla ricerca di un attaccante che possa anche essere schierato a sinistra

I problemi di Chiesa, e il fatto che non potrà essere a disposizione all'inizio della stagione, spinge Allegri a caccia di una punta che non possa solo svolgere il ruolo di vice Vlahovic, ma che sia anche in grado di coprire il ruolo di esterno alto a sinistra. Non è un mistero che in pole position, nella testa dell'allenatore bianconero, ci sia Morata. Max lo avrebbe tenuto volentieri, per la sua duttilità e per il fatto che conosce alla perfezione i meccanismi della Juve. Il problema è sempre l'Atletico Madrid.

Ormai è impossibile tentare altre formule diverse dal riscatto dell'attaccante. La valutazione è di 30 milioni, la Juve più di 15 più bonus non è intenzionata a spendere. Le parti restano lontane. Ecco perché l'alternativa di lusso si chiama Giacomo Raspadori. L'uomo giusto per poter svolgere sia il ruolo di punta centrale che quello di esterno sinistro (come ha dimostrato abbondantemente nella passata stagione, anche se non è una posizione che lui ami particolarmente).

Carnevali ha dichiarato che il Sassuolo non ha intenzione di vendere dopo la cessione di Scamacca al West Ham. In realtà se qualcuno si presentasse con i 35 milioni richiesti per l'attaccante, gli emiliani non avrebbero problemi a provarsi del giocatore. Il Napoli ha fatto più di un sondaggio ma tutto dipende dall'offerta. Se i bianconeri decidessero di puntare su di lui versando quanto richiesto, Raspadori verrebbe ceduto alla Juventus.