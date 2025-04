Juve, allarme Yildiz: trauma contusivo alla coscia destra. Veiga messo ko dall'influenza

In casa Juve sono diversi i giocatori monitorare in vista della trasferta di lunedì sera a Parma. A McKennie e Koopmeiners, usciti acciaccati dalla gara contro il Lecce, che hanno proseguito con il lavoro differenziato (ma le loro condizioni non preoccupano) si sono aggiunti Yildiz e Renato Veiga. È allarme intorno al turco, che nel corso dell'allenamento mattutino del mercoledì ha rimediato un trauma contusivo alla coscia destra: la situazione verrà valutata di giorno in giorno, con la speranza per mister Tudor - che ha festeggiato il suo 47° compleanno sul campo - che si tratti soltanto di una botta. Ma la sua presenza al Tardini è in forte dubbio. Il difensore portoghese non si è allenato a causa di una sindrome influenzale. Anche Perin e Mbangula hanno continuato la preparazione a parte. La squadra ha svolto una sessione di lavoro dedicata alla forza in palestra prima di concentrarsi sulla tattica in campo. Sui social la Juve ha fatto gli auguri all'allenatore croato: "Tanti auguri Igor, buon compleanno da parte di tutta la famiglia juventina" si legge nella nota ufficiale diramata dal club. Con l'obiettivo di "concludere al meglio questa annata". Ma dall'ultimo allenamento non è arrivato un bel regalo: Yildiz è la sua arma in più e perderlo in questo momento sarebbe una perdita pesante.