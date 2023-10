Juve, allarme in attacco in vista del Torino: si ferma Chiesa, ancora a parte Vlahovic

VERSO JUVENTUS-TORINO

L'attaccante serbo non è ancora rientrato in gruppo, stop pure per l'esterno: sarà determinante la giornata di venerdì

Massimiliano Allegri potrebbe presentarsi davvero con i cerotti in attacco nel derby col Torino di sabato pomeriggio. La Juventus rischia di dovere rinunciare sia a Dusan Vlahovic che a Federico Chiesa. Se per il serbo si respirava già del pessimismo (anche oggi ha lavorato a parte a causa di una lombalgia che non gli dà tregua), la novità riguarda l'ex Fiorentina. Il 25enne infatti, si è fermato anticipatamente nella seduta odierna a causa di un problema alla coscia: gli esami hanno escluso lesioni, ma la sua presenza nel derby è assai in dubbio. Per entrambi sarà determinante la giornata di venerdì.

E proprio la seduta di rifinitura del venerdì darà le risposte che cerca Allegri. Dopo i controlli che hanno escluso lesioni, in casa Juve si respira comunque un cauto ottimismo per Chiesa mentre Vlahovic difficilmente recupererà. Qualora l'italiano dovesse farcela, sarà schierato regolarmente in campo dal primo minuto nel derby col Torino di sabato. Al suo fianco dovrebbe giocare Milik, rientrato da un lieve infortunio al polpaccio che l'ha tenuto fuori dalla gara di Bergamo. In caso di forfait di Chiesa, invece, il polacco potrebbe far coppia con Kean dall'inizio.